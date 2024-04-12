Корпоративна реформа: ДП "Антонов" перетворили на акціонерне товариство

Державне підприємство "Антонов" на виконання корпоративної реформи перетворили на акціонерне товариство, яке входитиме до структури АТ "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зміни жодним чином не впливають на форму державної власності – 100% акцій АТ "Антонов" є власністю держави", – йдеться в повідомленні.

У компанії додали,, що корпоратизація відкриває перед стратегічним підприємством оборонної галузі нові можливості для розвитку та корпоративного управління, впровадження нових технологій та сучасних стандартів.

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Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами. Це може сприяти залученню додаткових фінансових ресурсів для модернізації та розвитку підприємства.

Перетворення "Антонов" в акціонерне товариство є частиною загал

"Це історичний момент і новий розділ в історії нашого підприємства. Перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості для нас: залучати інвестиції, розширювати партнерства, оптимізовувати управлінські процеси. Ця трансформація дозволить нам більш гнучко реагувати на зміни ринкових умов та потреби наших партнерів", – зазначив в.о. генерального директора "Антонов" Євген Гаврилов.

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