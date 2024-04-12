Курс валют на 12 квітня: гривня слабне до долара, але зміцнюється до євро

На кінець тижня, 12 квітня, Національний банк ослабив гривню до долара США, але укріпив до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,1676 грн, євро – 42,0190 грн (напередодні долар - 39,0232 грн, євро – 42,3616 грн).

На 10:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 39,04 – 39,48 грн проти котирувань у 38,78 – 39,41 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,62– 42,83 грн проти курсу 42,64 – 42,90 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,0 - 39,5 грн (курс на 11 квітня – 39,0 - 39,4 грн);

Євро – 42,1 - 42,8 грн (курс на 11 квітня – 42,2 - 42,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,9 - 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,2 - 39,7 грн;

Укрексімбанк – 39,0 - 39,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,53 грн за долар, monobank – 39,51 грн.

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