На Харківщині діють аварійні відключення світла для всіх споживачів, на Криворіжжі – для промисловості

Станом на ранок 12 квітня знеструмлено 399 населених пунктів, через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. На Харківщнні діють аварійні відключення - без світла близько 210 тисяч споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Вночі російський БПЛА завдав пошкоджень обладнанню на одній з підстанцій "Укренерго" на Дніпропетровщині. Частково знеструмлювались побутові та окремі промислові споживачі. На ранок без енергопостачання залишаються 507 побутових та 28 юридичних споживачів. Триває процес відновлення енергоживлення", - йдеться у повідомленні.

При цьому з 06:25 на Харківщині застосовані аварійні відключення. Знеструмлено близько 210 тисяч споживачів. В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

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"Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - підкреслили в держкомпанії.

На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів.

Водночас після ремонту в роботу повернувся один блок на тепловій електростанції.

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У четвер для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 10:00 до 16:30 обмежувалась робота об’єктів ВДЕ, по потужності до 1 944 МВт в окремі години.

"Вчора в денні години в енергосистемі через активну роботу електростанцій на ВДЕ в енергосистемі був надлишок електроенергії. На запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 800 МВт-год.

Натомість в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії - був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" з 19:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини, Румунії загальним обсягом 1800 МВТ-год", - прозвітували в "Укренерго".

Імпорт електроенергії 12 квітня здійснюється: у ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 4 750 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 050 МВт.

Експорт: в денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ та нічні години мінімального споживання до Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови. Загальним обсягом 2 200 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 367 МВт.

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Економічна правда