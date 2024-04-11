Міноборони виграло арбітражі на повернення від іноземних постачальників понад 100 мільйонів

Міністерство оборони за рішенням Міжнародного арбітражного суду отримає 2,7 мільйона доларів (близько 108 мільйонів гривень) компенсацій за несвоєчасні та не в повному обсязі постачання речового майна для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві зауважили, що рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна для ЗСУ.

"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак, жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Більше того, деякі контрагенти не привезли частину товару, оплачену за договором", - йдеться в повідомленні.

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У звʼязку з цим МОУ звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості непоставленого товару та штрафних санкцій за несвоєчасне постачання. А також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами.

"Арбітраж задовольнив позови Міноборони, й відтепер кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню відомству. Більше того, арбітраж зобов'язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуватися на кошти до моменту їх повернення Міноборони", - резюмували в міністерстві.

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Міністерство оборони України має 211 млрд гривень відкритих авансів на закупівлю озброєння, військової техніки та інших товарів для потреб армії.