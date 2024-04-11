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Міноборони виграло арбітражі на повернення від іноземних постачальників понад 100 мільйонів

Четвер, 11 квітня 2024, 16:48 - Анастасія Жарикова

Міністерство оборони за рішенням Міжнародного арбітражного суду отримає 2,7 мільйона доларів (близько 108 мільйонів гривень) компенсацій за несвоєчасні та не в повному обсязі постачання речового майна для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві зауважили, що рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна для ЗСУ. 

"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак, жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Більше того, деякі контрагенти не привезли частину товару, оплачену за договором", - йдеться в повідомленні.

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У звʼязку з цим МОУ звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості непоставленого товару та штрафних санкцій за несвоєчасне постачання. А також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами.

"Арбітраж задовольнив позови Міноборони, й відтепер кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню відомству. Більше того, арбітраж зобов'язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуватися на кошти до моменту їх повернення Міноборони", - резюмували в міністерстві.

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Міністерство оборони України має 211 млрд гривень відкритих авансів на закупівлю озброєння, військової техніки та інших товарів для потреб армії.

Міноборони суд
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