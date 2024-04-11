США запровадили обмеження проти компаній із Росії, Китаю та ОАЕ

США запровадили експортні обмеження щодо трьох компаній із Росії, шести з Китаю і двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Про це йдеться у заяві Міністерства торгівлі США.

За словами уряду США, ці компанії могли "діяти всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів".

Зокрема під обмеженнями серед російських організацій опинилися: підприємство "Аеросила", яке виробляє допоміжні силові установки, повітряні гвинти та силові перетворювачі для надзвукових літаків; "Дельта-Аеро", серед видів діяльності якої - ремонт і технічне обслуговування літальних апаратів; та "ОДК-Стар", яке займається розробкою, виробництвом і сервісним обслуговуванням комплексних систем паливоживлення і управління газотурбінними двигунами.

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У міністерстві підозрюють, що разом із китайською Shenzhen Jiasibo Technology вони "у складі мережі" могли закуповувати аерокосмічні компоненти, включно з компонентами подвійного призначення для застосування в БПЛА, для Іранської авіабудівної промислової компанії.

"Ці компоненти застосовуються для розробки і виробництва БПЛА серії Shahed, які використовувалися Іраном для нападу на нафтові танкери на Близькому Сході", - йдеться в заяві.

Управління з контролю над іноземними активами Мін'юсту США (OFAC) внесло компанії "Дельта-Аеро", "Аеросила" та АТ "ОДК-Стар" до санкційного SDN-списку.

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Ще одна компанія з Китаю - Jiangxi Xintuo Enterprise - могла підтримувати Збройні сили РФ, йдеться у заяві.

Китайські LINKZOL (Beijing) Technology і Xi'an Like Innovative Information Technology занесені до списку, оскільки їх підозрюю\ть їх у "придбанні товарів американського походження на підтримку зусиль Китаю з військової модернізації, зокрема на підтримку військової розвідки". Цю саму причину Мінторг США наводить, обґрунтовуючи введення обмежень проти Beijing Anwise Technology і SITONHOLY (Tianjin), що перебувають під управлінням Китаю.

Компанії з ОАЕ - Khalaj Trading LLC і Mahdi Khalaj Amirhosseini - могли брати участь в експорті та спробах експорту зі США до Ірану товарів, включених до списку комерційного контролю.

Нагадаємо:

У лютому США ввели санкції проти 93 компаній. Серед них - 63 компанії з Росії, вісім - з Китаю, 16 - з Туреччини, чотири - з ОАЕ, дві - з Киргизстану, по одній з Індії та Південної Кореї.

Тоді до санкційного списку, зокрема, потрапила Національна система платіжних карт (НСПК) - оператор російської платіжної системи "Мір".

Економічна правда