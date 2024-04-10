Україна має намір повернутися до питання закупівлі 40 локомотивів Wabtec у США

Україна знову розглядає можливість придбання 40 локомотивів виробництва концерну Wabtec за кредитні кошти "Експортно-імпортного банку США" (Exim Bank).

Про це повідомили Liga.net у Міністерстві інфраструктури.

Зазначається, що структурування проєкту та підписання угод заплановано до кінця 2024 року.

У міністерстві пояснили, що відсоткова ставка за вказаною позикою очікується не вищою, ніж ті, що застосовуються під час залучення коштів позик міжнародних фінансових організацій, таких як ЄІБ, ЄБРР та Світовий банк.

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За словами посола США в Україні Бріджит Брінк, угода відкриває двері для співпраці України та США у сфері приватного бізнесу.

EXIM Bank схвалив транзакцію в межах угоди про купівлю 40 локомотивів, повідомила президентка і голова правління US EXIM Bank Рета Джо Льюїс. Вона додала, що дуже важливо, щоб локомотиви вже прямо зараз виходили на рейки та починали працювати.

Нагадаємо:

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У грудні Мінінфраструктури повідомило, що американська компанія General Electric у 2020 році поставить "Укрзалізниці" ще 40 локомотивів власного виробництва.

"Укрзалізниця" потребує 51,2 мільярда гривень протягом 6 років для оновлення локомотивного парку, з усіх локомотивів УЗ, лише 5,3% молодші за 25 років.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну та радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

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Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric