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Фахівці "Нафтогазу" запустили нову високопродуктивну газову свердловину

Середа, 10 квітня 2024, 19:52 - Артур Крижний

В Україні запрацювала ще одна високопродуктивна свердловина, яка щодня дає 140 тисяч кубометрів газу. Це п’ята високодебітна свердловина, запущена групою "Нафтогаз" з початку року.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Глибина нової свердловини – 2350 метрів. Вона пробурена на одному із частково виснажених родовищ на сході України. На сьогодні фахівцями компанії заплановано буріння наступної експлуатаційної свердловини в цій частині родовища.

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Нагадаємо:

"Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу.

У грудні 2023 року "Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які дають близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.

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