Фахівці "Нафтогазу" запустили нову високопродуктивну газову свердловину

В Україні запрацювала ще одна високопродуктивна свердловина, яка щодня дає 140 тисяч кубометрів газу. Це п’ята високодебітна свердловина, запущена групою "Нафтогаз" з початку року.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Глибина нової свердловини – 2350 метрів. Вона пробурена на одному із частково виснажених родовищ на сході України. На сьогодні фахівцями компанії заплановано буріння наступної експлуатаційної свердловини в цій частині родовища.

Читайте також: Велике Сахалінське родовище досі не працює, Україна втрачає мільярди. Що відбувається?

Реклама:

Нагадаємо:

"Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу.

У грудні 2023 року "Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які дають близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.

Реклама: