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В "Укрпошті" сподіваються цьогоріч запустити доставку в Польщу поштовими вагонами

Середа, 10 квітня 2024, 14:40 - Анастасія Жарикова

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський провів зустріч з головою Poczta Polska Себастьяном Мікошем (Sebastian Mikosz) на якій, серед іншого, обговорили доставку посилок у поштових вагонах до Польщі.

Про це розповів Смілянський у кулуарах саміту Business Wisdom Summit, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас учора була делегація з Польщі. Ми плануємо все ж таки запустити поштовий поїзд Київ-Перемишль, який дасть можливість доставляти відправлення з України овернайт", - розповів керівник "Укрпошти".

За його словами, "Укрпошту" відвідала урядова делегація Польщі, у складі якої новопризначений голова Poczta Polska.

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"Це був його перший візит в Україну. Прибула потужна делегація логістів, міжнародників. Ми їм показали, як ми це бачимо, навіть показали вагон, який буде їхати (з поштою - ред.)", - додав Смілянський.

Топменеджер поштового оператора після зустрічі має "стриманий оптимізм, що поштовий вагон вдасться запустити у 2024 році".

За словами Смілянського, запуск поштового вагона значно пришвидшить міжнародну доставку "Укрпошти", зокрема й на ринок США з використанням авіадоставки з польських аеропортів. Цей вид доставки дорожчий, ніж автомобільним транспортом, але на нього менше впливають черги й затримки у зв'язку з блокадою. 

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На сьогодні термін доставки посилок "Укрпошти" до Польщі становить 22 дні.

Нагадуємо:

Національний поштовий оператор "Укрпошта" домовився про партнерство з  з DHL Global Match (Великобританія) у сфері транспортних послуг і перевезення поштових відправлень.

Укрпошта послуги Україна Польща
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