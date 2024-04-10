Всі споживачі на Миколаївщині та Херсонщині знову зі світлом
Середа, 10 квітня 2024, 13:46 -
Станом на 13:30 відновлено енергоживлення всіх споживачів на Миколаївщині та Херсонщині, які залишилися без світла через пошкодження у мережах обленерго.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"На Миколаївщині та Херсонщині відновлено енергоживлення всіх споживачів, що знеструмлювались через пошкодження в мережах обленерго", - йдеться у повідомленні.
Раніше, пресслужба НЕК "Укренерго" повідомляла, що диспетчерський центр компанії наказав обленерго застосувати аварійні відключення.
Реклама:
Нагадаємо:
Внаслідок російських обстрілів 10 квітня пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго".
Реклама: