Всі споживачі на Миколаївщині та Херсонщині знову зі світлом

Станом на 13:30 відновлено енергоживлення всіх споживачів на Миколаївщині та Херсонщині, які залишилися без світла через пошкодження у мережах обленерго.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"На Миколаївщині та Херсонщині відновлено енергоживлення всіх споживачів, що знеструмлювались через пошкодження в мережах обленерго", - йдеться у повідомленні.

Раніше, пресслужба НЕК "Укренерго" повідомляла, що диспетчерський центр компанії наказав обленерго застосувати аварійні відключення.

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Нагадаємо:

Внаслідок російських обстрілів 10 квітня пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго".