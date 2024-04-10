До місцевих бюджетів у першому кварталі перерахували понад 36 мільярдів

Місцеві бюджети у січні-березні 2024 року отримали 36,2 млрд гривень трансфертів із державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"У І кварталі 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 36,2 млрд грн, що становить 93,9 % від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 квітня становлять 141,1 млрд грн, що на 1,9 млрд грн більше ніж станом на 1 березня.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,2 млрд грн в еквіваленті.