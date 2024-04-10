Курс валют на 10 квітня: скільки коштують долар та євро

На 10 квітня Національний банк повернувся знизив курс гривні до долара лише на 1 копійку, євро подорожчав суттєвіше.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 38,9945 грн, євро – 42,3519 грн (напередодні долар - 38,9882 грн, євро – 42,2008 грн).

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,99 – 39,35 грн проти котирувань у 38,66 – 39,34 грн напередодні.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,78– 42,92 грн проти курсу 42,62 – 42,94 грн за євро напередодні.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,9 - 39,35 грн (курс на 9 квітня – 38,8 - 39,3 грн);

Євро – 42,2 - 42,9 грн (курс на 9 квітня – 42,21 - 42,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,75 - 39,35 грн;

Ощадбанк – 38,95 - 39,5 грн;

Укрексімбанк – 38,85 - 39,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,22 грн за долар, monobank – 39,21 грн.

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