Без світла майже 400 населених пунктів – "Укренерго"

Станом на ранок 8 квітня знеструмлено 398 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що протягом доби росіяни пошкодили енергооб’єкти "Укренерго" в дніпровському та східному регіонах.

"Вночі через атаку російських ракет та БПЛА в дніпровському регіоні пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго", та дві високовольтні повітряні лінії. Знеструмлення споживачів не було.

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Вчора на сході, в одному з прифронтових районів, через артобстріл було знеструмлено високовольтну підстанцію "Укренерго" 330 кВ", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині у понеділок з 06:00 діють графіки погодинних відключень. Також продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

"Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово.

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В східному регіоні на одній з підстанцій ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу частину обладнання, пошкодженого при обстрілах", - додали в держкомпанії.

Протягом доби заплановано імпорт з 4 країн, експорт до 5 країн.

Імпорт: у вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 667 МВТ-год, з максимальною потужністю в окремі години до 317 МВт.

Експорт: у денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 1 455 МВТ-год, з максимальною потужністю в окремі години до 388 МВт.

Економічна правда