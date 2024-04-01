Україна експортувала майже 12 мільйонів тонн вантажів за березень – Свириденко

У березні Україна експортувала 11,8 млн тонн вантажів, що у грошовому вимірі становить 3,2 млрд дол.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами у січні Україна вийшла на рекордні з початку повномасштабного вторгнення показники - 12 млн тонн на місяць, з яких абсолютна більшість йшла морським шляхом.

"У березні ми експортували 11,8 млн тонн вантажів. У грошовому вимірі - на $3,2 млрд", – зазначила Свириденко.

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Міністерка додала, що торік, за оперативними даними Держстату, ВВП зріс на 5,3%. Зростання ВВП було зумовлене стійкістю українського бізнесу, оскільки 90% підприємств, які від початку вторгнення зупиняли роботу, знову працюють.

Крім того, Україна отримала понад 75,4 млрд дол прямої бюджетної підтримки від партнерів із початку вторгнення.

Нагадаємо:

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В Україні за підсумками 2023 року зросли обсяги експорту товарів, але у вартісному вимірі показник впав на 35,8 мільярда доларів. Показник імпорту навпаки зріс.