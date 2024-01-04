У 2023 році в Україні зріс вартісний вимір імпорту, але впав експорт

В Україні за підсумками 2023 року зросли обсяги експорту товарів, але у вартісному вимірі показник впав на 35,8 мільярда доларів. Показник імпорту навпаки зріс.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Обсяги експорту порівняно з 2022 роком зросли на 112 тисяч тонн та склали майже 100 млн тонн товарів. У вартісному вимірі показник впав на 18,7% або $35,8 млрд доларів.

"Попри загальний спад експорту українських товарів, позитивні тенденції спостерігаються на ринку меблів. Торік у порівнянні з 2022 роком обсяги зросли на 11%, а грошові надходження на 7%. Також минулого року Україна в 1,7 раза більше експортувала цукру", - навели дані в Мінекономіки.

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Втім, за більшістю експортних статей українська економіка у 2023 році втратила у виручці: кукурудза при фізичному зростанні на 5% у грошах принесла на 16,8% менше, ніж роком раніше. У 2023 році з України вивезли 26,2 млн тонн цієї зернової культури.

"Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об’єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону.

Завдяки цьому у грудні – вперше за друге півріччя ми експортували на понад $3 млрд. Також в грудні ми вперше з березня експортували більш як 10 млн тонн", - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Експорт морським транспортом у грудні в порівнянні з листопадом збільшився на третину та склав 7 млн 340 тисяч тонн вантажів.

Загалом за 2023 рік морем Україна вивезла майже на 1 млн тонн більше, ніж торік.

Після запуску альтернативного морського коридору зріс експорт металопродуктів. Так у грудні в порівнянні з листопадом зріс показник вивезення напівфабрикатів на 40% та прокату плоского на 45,3%.

Натомість експорт автомобільним транспортом й далі скорочується у більшості через польське блокування кордонів. У грудні в порівнянні з листопадом показник впав на 18,3%, але за підсумками року втрати незначні – лише -0,7%.

У той самий час Україна наростила експорт контейнерними перевезеннями – +86% залізничним транспортом і +36% автомобільним.

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс та склав 62,2 млрд доларів. Найбільше Україна завозила:

паливо на $7,8 млрд;

"різне" (те, що не афішується) на $3,7 млрд;

лікарські засоби на $1,7 млрд доларів;

БПЛА на $681 млн доларів.

Також у топ позиціях імпорту – автомобілі, добрива та засоби захисту рослин.

мінекономіки

Нагадуємо:

У січні-листопаді 2023 року експорт ІТ-послуг з України становив 6,1 мільярда доларів, що на 7,3% або на 482 мільйонів доларів менше, ніж за аналогічний період 2022 року.