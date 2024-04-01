РФ планує скоротити експорт дизельного палива у квітні до п`ятимісячного мінімуму

Росія планує знизити щоденний експорт дизельного палива з ключових західних портів до мінімуму за п'ять місяців, оскільки напади українських дронів на нафтопереробні заводи та сезонне технічне обслуговування різко знизили темпи переробки нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з галузевими даними, наданими Bloomberg, завантаження дизельного палива з трьох основних портів країни на Чорному та Балтійському морях, включаючи деякі обсяги з Білорусі, цього місяця, ймовірно, знизиться до приблизно 2,29 мільйона тонн.

За розрахунками, заснованими на даних розвідувальної фірми Kpler, це становить трохи більше 569 000 барелів на день, що на 21% менше порівняно з фактичним щоденним експортом близько 724 000 барелів з цих самих портів у березні.

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Росія скорочує морські поставки дизельного палива після того, як тижневі темпи переробки нафти знизилися до мінімуму за 10 місяців через напади українських дронів. Сезонне технічне обслуговування, яке триватиме до літа і тимчасово скоротить переробку нафти на деяких російських нафтопереробних заводах, також чинить тиск на потоки дизельного палива в країні.

План експорту дизельного палива на квітень, наданий Bloomberg, показує лише потоки, що надходять до трьох ключових внутрішніх портів трубопроводом. Він не включає менші обсяги, що відправляються до експортних терміналів залізницею та поза системою трубопроводів для нафтопродуктів ПАТ "Транснефть". Фактичні потоки можуть відрізнятися залежно від погоди та попиту з боку іноземних клієнтів.

Нагадаємо:

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Експорт дизпального й газойлю з російських портів минулого тижня, який закінчився 24 березня, впав на 25% — до 703 тисяч тонн.