НАЗК завершило кампанію прийому е-декларацій: скільки документів подали

До 31 березня, коли закінчується період подачі декларацій за звітний період 2023 року, публічні службовці подали понад 664 тисячі документів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Для порівнянння, за попередню кампанію, яка включала одразу два звітних періоди (за 2021 та 2022 роки) і проходила після відновлення декларування було подано 744,6 тис. та 712,9 тис. відповідно.

У НАЗК нагадали, що при допущення помилки при заповненні декларацій, у публічних службовців є можливість впродовж 30 днів з дня подання декларації подати виправлену декларацію, але зробити це можливо лише один раз.

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На початку цього року НАЗК розпочало здійснювати повні перевірки декларацій із застосуванням нового ризик-орієнтованого підходу до процесу відбору декларацій. За результатами оцінки ризиків декларації обиратиметься спосіб перевірки – автоматизована чи уповноваженою особою НАЗК.

Процес оцінки ризиків поданих декларацій ще триває. Сталий рейтинг декларацій за показниками ризику від більшого до меншого очікується приблизно за місяць.

Станом на 1 квітня 2024 року розпочато 312 повних перевірок, завершено перевірку 13 декларацій, за результатами яких виявлено недостовірні відомості на понад 9 млн грн.

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Автоматизовану перевірку пройшли близько 160 тис. декларацій, поданих за звітний період 2021 року та понад 137 тис. декларацій за 2022 рік. Це майже третина декларацій, що проходили автоматизовану перевірку.

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Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу в "Дії" для чиновників, які щороку подають електронні декларації.