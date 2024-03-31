У Харкові вимушені повернутись до погодинних відключень світла
Після короткочасного скасування обмежень на постачання електроенергії, в Харкові повернулись до погодинних відключень світла через ненадійність системи передачі електроенергії, а також недостачу локальної генерації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Це пов’язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання", - йдеться у повідомленні Міненерго.
Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак.
Нагадаємо:
Зранку 31 грудня повідомляли, що у Харкові скасували обмеження електроенергії, вперше з 22 березня, коли енергетична інфраструктура міста значно постраждала від російських обстрілів.