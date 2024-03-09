S&P вважає "фактичною впевненістю" дефолт України за зовнішніми боргами

Getty Images

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг України в іноземній валюті, змінивши його з "ССС" на "СС".

Про це повідомляє Reuters.

"З огляду на значну шкоду, завдану фізичному та людському капіталу, середньострокові економічні перспективи України характеризуються високим ступенем невизначеності", - йдеться у звіті S&P.

Агентство повідомило, що його прогноз по рейтингу України за зобов'язаннями є негативним.

Реклама:

В S&P заявили, що очікують, що Україна розпочне офіційні переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини 2024 року.

Нагадаємо:

У квітні 2023 року міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "CCC+" до "CCC" з негативними прогнозами.

Реклама: