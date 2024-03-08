Литва виділить 5 мільйонів євро на відновлення зруйнованих шкіл та дитсадків України
П'ятниця, 8 березня 2024, 18:00 -
Литва виділить 5 мільйонів євро на відновлення зруйнованих під час війни шкіл і дитячих садків в Україні.
Про це повідомляє видання LRT.lt з посиланням на слова міністра фінансів Литви Гінтаре Скайсте.
"Під час цього візиту ми оголосили про виділення 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції та адаптації зруйнованих в Україні шкіл і дитячих садків шляхом встановлення в них укриттів", - сказала вона.
Нагадаємо:
Реклама:
28 лютого Уряд Литви погодився виділити додатково 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.
Реклама: