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Литва виділить 5 мільйонів євро на відновлення зруйнованих шкіл та дитсадків України

П'ятниця, 8 березня 2024, 18:00 - Артур Крижний
 
GettyImages

Литва виділить 5 мільйонів євро на відновлення зруйнованих під час війни шкіл і дитячих садків в Україні.

Про це повідомляє видання LRT.lt з посиланням на слова міністра фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

"Під час цього візиту ми оголосили про виділення 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції та адаптації зруйнованих в Україні шкіл і дитячих садків шляхом встановлення в них укриттів", - сказала вона.

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28 лютого Уряд Литви погодився виділити додатково 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.

Литва ремонт диджиталізація
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