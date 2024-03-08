АРМА з початку року переказала до бюджету рекордні 114,5 мільйонів

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за січень-лютий 2024 року спрямувала до держбюджету 114,5 млн грн - це перевищує надходження за весь 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Протягом січня-лютого 2024 року надходження від управління арештованими активами до державного бюджету становлять 114,5 млн грн, що перевищує надходження за весь 2023 рік.

Це найвищий показник АРМА за весь період діяльності агентства. Так у 2023 році доходи до державного бюджету становили 101,3 млн грн, у 2022 - 34,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що станом на березень 2024 року АРМА здійснює управління грошовими активами та військовими облігаціями на суму понад 6,млрд грн, що також є найвищим показником за весь період діяльності АРМА.

"У 2024 році АРМА планує кратно збільшити надходження від управління арештованими активами до держбюджету", - заявили в агентстві.

Нагадаємо:

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало продавати арештовані активи через держсистему Прозорро.Продажі.

Економічна правда