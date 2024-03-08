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Дипломи та атестати: у "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів

П'ятниця, 8 березня 2024, 16:40 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Мінцифри

У "Дії" розпочалося бета-тестування освітніх документів. У застосунку відображатимуться документи про вищу освіту та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У "Дії" стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки", – зазначив він.

Нагадаємо: 

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У кінці лютого повідомлялося, що у "Дії" запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати. 

Дія освіта Мінцифри
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Економічна правда
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