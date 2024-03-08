Дипломи та атестати: у "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів
П'ятниця, 8 березня 2024, 16:40 -
У "Дії" розпочалося бета-тестування освітніх документів. У застосунку відображатимуться документи про вищу освіту та шкільні атестати.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У "Дії" стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки", – зазначив він.
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У кінці лютого повідомлялося, що у "Дії" запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.
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