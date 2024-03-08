За два місяці року гривня знецінилася на понад 2% відносно до долара

За 2 місяці з початку року гривня девальвувала на 2,3% за середньомісячним офіційним курсом до долара.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев з посиланням на дані Нацбанку.

Так, за січень - лютий 2024 року середній офіційний курс гривні до долара склав 37,92 грн/дол.

За середньомісячним офіційним курсом гривня девальвувала:

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За лютий 2024 року – на 0,3% (до січня 2024 року)

За 2 місяці з початку року – на 2,3% (до грудня 2023 року)

За час після переходу до керованої гнучкості – на 3,7% (до фіксованого курсу 36,57 грн/дол).

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