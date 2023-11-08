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Перший магазин мережі H&M відкриють в Києві вже 9 листопада - ЗМІ

Середа, 8 листопада 2023, 14:18 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Шведський ритейлер H&M вперше після початку великої війни відкриє свій магазин у ТРЦ Lavina Mall у Києві 9 листопада.

Про це повідомляє liga.net.

Зазначається, що у магазині площею 3000 кв. м. відкриють усі відділи: одяг, аксесуари та товари для дому H&M Home.

Саме у цьому ТРЦ у 2018 році відкрився перший в Україні магазин H&M.

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Щодо повернення до роботи магазинів бренду в інших торгових центрах поки невідомо. П’ять із шести магазинів розташовуються в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall. 

Нагадуємо:

Шведська мережа магазинів одягу H&M остаточно підтвердила відновлення роботи в Україні вже в листопаді цього року. 

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Раніше повідомлялося, що ритейлер H&M Group відкриє деякі магазини в Україні наприкінці листопада – на початку грудня цього року. 

За даними джерел NV Бізнес, мережа готова відкрити шість магазинів, які розташовані у київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

торгівля ритейл Київ
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