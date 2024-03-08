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Moody's поліпшило прогноз рейтингів ПриватБанку до "стабільного"

П'ятниця, 8 березня 2024, 13:55 - Артур Крижний
 
GettyImages

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги депозитів "ПриватБанку" у гривні та іноземній валюті на рівні "Caa3/NP" і покращило прогноз за довгостроковими депозитними рейтингами з "негативного" на "стабільний".

Про це повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

Аналітики агентства зазначають, що якість активів "ПриватБанку" залишалася стабільною протягом 2023 року.

"ПриватБанк продовжує демонструвати високу прибутковість, що відображається у високому показнику рентабельності активів на рівні 5,5% у 2023 році. Високий рівень рентабельності банку залишатиметься достатнім для покриття можливих кредитних збитків, захищаючи капітал від погіршення", - відзначено в повідомленні Moody's.

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Нагадаємо:

Агентство Moody’s Investors Service покращило прогноз щодо рейтингу довгострокових депозитів та незабезпеченого боргу Ощадбанку з "негативного" на "стабільний".

Приватбанк Moody's
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