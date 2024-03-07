Moody's покращило прогноз щодо рейтингу довгострокових депозитів Ощадбанку

Агентство Moody’s Investors Service покращило прогноз щодо рейтингу довгострокових депозитів та незабезпеченого боргу Ощадбанку з "негативного" на "стабільний".

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"Moody’s Investors Service підтвердило довгострокові рейтинги банківських депозитів (long-term deposit rating), пріоритетних незабезпечених зобов’язань (long-term senior unsecured debt rating) та ризику контрагента (long-term counterparty risk rating) Ощадбанку на рівні "Caa3" та змінило прогноз із "негативного" на "стабільний".

Прогноз "стабільний" відображає думку Moody's про те, що стійкість і самого Ощаду, і операційного середовища в Україні може забезпечити збереження кредитоспроможності банку", - йдеться у повідомленні.

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Водночас Moody's підвищило рейтинги Ощадбанку за національною шкалою - довгостроковий рейтинг банківських депозитів (long-term national scale deposit rating) з "Caa3.ua" до "Caa2.ua" та довгостроковий рейтинг ризику контрагента (long-term national scale сounterparty risk rating) з "Caa3.ua" до "Caa2.ua".

У своєму звіті агентство зазначило, що якість активів Ощадбанку в 2023 році залишалась стабільною, додали в держбанку.

"Станом на 1 лютого 2024 року банк продемонстрував добрі показники прибутковості, досягши рівня рентабельності активів у 1,4%; разом із тим коефіцієнт достатності регулятивного капіталу (Н2) залишався на рівні близько 14%, а основного капіталу (Н3) 9%, що вище нормативних мінімумів у 10% і 7% відповідно.

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Також зазначено, що Ощадбанк підтримує значні запаси ліквідних активів, які станом на кінець 2023 рік становили понад 60% від загальних активів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда