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Ворожі обстріли спричинили пожежі на шахті та підстанції

П'ятниця, 8 березня 2024, 10:53 - Анастасія Жарикова

Внаслідок обстрілу вночі 8 березня сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі однієї з шахт на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Без постраждалих, шахта заживлена", - йдеться в повідомленні.

Таокж на підстанції обленерго в Одеській області сталася пожежа, внаслідок якої відключився трансформатор, що живить побутових споживачів. Н

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Наразі пожежу ліквідували, тривають роботи з відновлення електропостачання.

Нагадуємо:

7 березня через бойові дії були пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Сумській та Херсонській областях.

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Економічна правда
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