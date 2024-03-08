Ворожі обстріли спричинили пожежі на шахті та підстанції

"Курку треба годувати". Чи може Україна відкрити експорт для виробників зброї? Грошей на закупівлю зброї у вітчизняних виробників не вистачає. Заводів більше, але нові потужності все частіше простоюють. Чи можливо тоді дозволити експорт зброї і чи немає альтернативних варіантів?

Вісім додатків, які стануть у пригоді українцям під час війни Навчання із стрільби та самозахисту, перша медична допомога та відстеження ворожих ракет. Які ще військові навички можна отримати через смартфон?