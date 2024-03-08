Ворожі обстріли спричинили пожежі на шахті та підстанції
П'ятниця, 8 березня 2024, 10:53 -
Внаслідок обстрілу вночі 8 березня сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі однієї з шахт на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Без постраждалих, шахта заживлена", - йдеться в повідомленні.
Таокж на підстанції обленерго в Одеській області сталася пожежа, внаслідок якої відключився трансформатор, що живить побутових споживачів. Н
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Наразі пожежу ліквідували, тривають роботи з відновлення електропостачання.
Нагадуємо:
7 березня через бойові дії були пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Сумській та Херсонській областях.
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