Золото досягло історичного максимуму та продовжує ріст

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Ціна золота досягла історичного максимуму під час торгів 7 березня і продовжує підвищуватися.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Котирування квітневих контрактів на нью-йоркській біржі Comex у четвер зросли на 0,3% - до 2163,9 дол за унцію. Попередні торги вони завершили на рекордній позначці 2158,2 дол за унцію.

Видання Trading Economics зазначає, що ралі підтримується ослабленням курсу долара США і зниженням прибутковості держоблігацій. Це, зі свого боку, зумовлено сподіваннями на те, що ФРС США найбличим часом почне знижувати процентні ставки на тлі погіршення ситуації в економіці країни.

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Виходячи з котирувань ф'ючерсів на розмір ставки, трейдери наразі оцінюють у 70% ймовірність її зниження Федрезервом у червні.

Також експерти очікують, що ціна на золото піщніметься це вище, оскільки "бичачі" настрої залишаються домінантними.

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5 березня золото підскочило до історичного максимуму після того, як спекуляції щодо повороту в політиці ФРС та геополітичні ризики сприяли зростанню цін на дорогоцінний метал.