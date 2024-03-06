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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі обговорив із Путіним безпеку ЗАЕС

Середа, 6 березня 2024, 18:15 - Олексій Павлиш
 
фото: Гроссі у соцмережі X

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що провів у середу в Сочі "важливу" зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, обговоривши питання окупованої ЗАЕС і шляхи забезпечення її безпеки.

Про це Гроссі повідомив у соцмережі X.

"Важливий обмін думками з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної безпеки та безпеки ЗапорізькоїАЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження", - написав Гроссі.

Російський "Коммерсантъ" додає, що більша частина зустрічі була закритою. Зустріч тривала 50 хвилин.

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У Кремлі відмовились коментувати закриту частину розмови.

"Ми не коментуємо закриту частину бесіди",- сказав речник Путіна Пєсков.

Нагадуємо:

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Повдомлялось, що гендиретор Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 5 березня зустрінеться з президентом РФ Путіним, у ході якої, зокрема, планує дізнатися його бачення щодо подальшої роботи та забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

Еоконмічна правда

ЗАЕС атомна енергетика МАГАТЕ Росія Путін
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