Vodafone слідом за "Київстар" отримає новий код на 10 мільйонів номерів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала мобільному оператору "Водафон Україна" (Vodafone) дозвіл на користування кодом мережі призначення 75 (+380 75).

Про це повідомила пресслужба НКЕК.

"Комісія ухвалила рішення видати ПрАТ "ВФ Україна" дозвіл на користування кодом мережі призначення "75" для мережі мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на п'ять років", - йдеться в повідомленні за підсумками засідання регулятора.

У пресслужбі компанії мобільного оператора в коментарі "Інтерфакс-Україна" уточнили, що в абонентів з'явиться можливість обирати номер, що починається на "075" до кінця поточного року.

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"Vodafone вже має у своєму розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та наявних абонентів компанії", - повідомили в компанії.

Крім цього, у клієнтів оператора є можливість обрати номер за допомогою сторінки "Вибір номера" на сайті Vodafone та зарезервувати його. Сервіс підбору номерів надасть змогу також відновити свій деактивований номер.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала найбільшому українському мобільному оператору "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77).