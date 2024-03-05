Мінфін залучив понад 7,5 мільярда від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 березня залучило понад 7,59 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,8% вдалось залучити 4,23 млрд грн.

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При цьому ОВДП з терміном погашення 2 роки під 17,6% розмістили на 522 млн грн.

А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,4 роки під 18,5% отримали 346 млн грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні доларові облігації під 4,62% - вдалось залучити 63 млн дол.

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Нагадуємо:

Міністерство фінансів України залучило 1,2 млрд доларів США грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів у перші два місяці 2024 року.

До держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів у вигляді гранту на безповоротній основі. Це другий транш в рамках Шостого додаткового фінансування проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.