Від початку програми "єОселя" українці отримали іпотечних кредитів на майже 12 мільярдів
З початку дії програми "єОселя" понад 7600 українських родин отримали іпотечний кредит. Загалом банки видали 11,6 млрд грн іпотечних кредитів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
"Понад 7 600 українських родин отримали можливість придбати нове житло, взявши іпотечний кредит за програмою єОселя. Шість родин взяли кредити на купівлю приватного будинку, нагадаю, що така можливість з’явилась завдяки розширенню програми в кінці січня цього року. Загалом банки видали від початку дії єОселі кредитів на 11,6 млрд грн", - заявила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.
За минулий тиждень кредити взяли 193 українці, 30% з яких - на умовах масової іпотеки, яка доступна всім громадянам. Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (34). Також 16 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, що зводиться.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
Київської області - 52;
міста Києва - 39;
Одеської області - 13;
Волинської області - 11;
Вінницької області - 10.