Від початку програми "єОселя" українці отримали іпотечних кредитів на майже 12 мільярдів

З початку дії програми "єОселя" понад 7600 українських родин отримали іпотечний кредит. Загалом банки видали 11,6 млрд грн іпотечних кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Понад 7 600 українських родин отримали можливість придбати нове житло, взявши іпотечний кредит за програмою єОселя. Шість родин взяли кредити на купівлю приватного будинку, нагадаю, що така можливість з’явилась завдяки розширенню програми в кінці січня цього року. Загалом банки видали від початку дії єОселі кредитів на 11,6 млрд грн", - заявила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

За минулий тиждень кредити взяли 193 українці, 30% з яких - на умовах масової іпотеки, яка доступна всім громадянам. Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (34). Також 16 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, що зводиться.

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Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 52;

міста Києва - 39;

Одеської області - 13;

Волинської області - 11;

Вінницької області - 10.

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