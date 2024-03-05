На Київщині побудують завод з виробництва віконного скла: оцінюють в понад 200 мільйонів доларів

Бізнесмен, голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі анонсував будівництво заводу з виробництва віконного скла в Київській області за 240 мільйонів доларів.

Про це він розповів у інтерв'ю The Wall Street Journal.

Також Ліскі опублікував відповідний допис у своєму Facebook.

"Ось так, трошки сумбурно через міжнародну пресу, але маю вже офіційно повідомити про наш новий суперамбітний проєкт, який ми розвиваємо вже більше року", – написав він.

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Бізнесмен готовий інвестувати в будівництво 80 млн дол і вже підбирає європейських постачальників обладнання, але головна проблема – знайти решту грошей, бо банки неохоче видають кредити.

"Найбільша проблема не в людях, технологіях чи капіталі. Найбільша проблема — залучити проєктне фінансування", – сказав він.

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