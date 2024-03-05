ChatGPT тепер може озвучувати свої відповіді

OpenAI представила нову, голосову функцію під назвою "Read Aloud" для своєї моделі штучного інтелекту ChatGPT. Ця функція дозволяє користувачам прослуховувати відповіді ChatGPT вголос, вибравши один із п'яти варіантів озвучки.

Про це повідомляє видання TheVerge.

"Тепер ChatGPT може читати вам відповіді. На iOS або Android натисніть і утримуйте повідомлення, а потім натисніть "Прочитати вголос". Функція працює і в Інтернет-версії – натисніть кнопку "Прочитати вголос" під повідомленням", - пише OpenAI.

Голосова функція доступна як у веб-версії ChatGPT, так і в мобільних додатках для iOS та Android. Видання пише, що "Read Aloud" може озвучувати текст 37 мовами, автоматично визначаючи її під час читання. Функція працює як з моделями GPT-4, так і з GPT-3.5.

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Компанія OpenAI 15 лютого представила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка може створювати реалістичні відео на основі текстових запитів користувачів.

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