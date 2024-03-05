Ворожі обстріли пошкодили газопровід та знеструмили споживачів у двох областях

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині було знеструмлено шахту, а на Дніпропетровщині зазнав ушкоджень газопровід.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Через бойові дії відключилася повітряна ЛЕП на Донеччині, внаслідок цього знеструмилась підстанція, від якої живиться шахта та побутові споживачі. 16 людей вивели на поверхню з шахти.

Також внаслідок артобстрілу пошкоджено газопровід у м. Нікополь, є відключені споживачі.

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Через бойові дії на Чернігівщині відключилась повітряна лінія електропередачі, яка живить побутових споживачів - знеструмлено 370 домогосподарств у 6 населених пунктах.

Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою.

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