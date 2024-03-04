БЕБ допитало понад 100 людей у справі проти Коломойського

У межах розслідування справи проти Ігоря Коломойського детективи Бюро економічної безпеки України вже допитали понад 100 людей; відбулися дві та призначено ще дві експертизи.

Про це "Укрінформу" розповів т.в.о. директора БЕБ Андрій Пащук.

Серед більш як ста допитаних у справі Коломойського, за його словами, є й колишні та чинні співробітники ПриватБанку: інкасатори, касири й менеджмент.

"Це дуже об’ємне провадження. В його межах допитано понад 100 людей, проведено 2 експертизи, ще дві призначено. Це комплексна інженерно-технічна та судово-економічна експертизи. Схема, яку розслідує БЕБ, дуже складна, в ній було залучено понад 10 суб’єктів господарювання, зокрема 4 комерційні банки", - уточнив Пащук.

Розслідування ускладнюється тим, що події, які досліджуються в провадженні, відтерміновані в часі. Очільник Бюро також поскаржився, що на перебіг слідства негативно впливає велика кількість маніпуляцій, зокрема й медійних, довкола Коломойського.

Реклама:

"Думаю, ближчим часом детективи нададуть більше подробиць", - запевнив посадовець.

Нагадаємо:

2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з "ПриватБанку" загалом 15 мільярда гривень.

Реклама:

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.

Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.