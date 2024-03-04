За перші два місяці року уряд залучив 74 мільярди від продажу облігацій

З початку 2024 року уряд залучив від продажу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 74 млрд гривень в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану – понад 892 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За даними Депозитарію НБУ, упродовж двох місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 34,8 млрд гривень, 477,3 млн доларів та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 10,1 мільярд грн, 548,5 млн дол. США та 555,5 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Протягом січня–лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20,1 мільярда грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в лютому – на 796,4 млн грн.

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Загалом з початку повномасштабної війни до 29 лютого 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 589 020,9 млн грн, 6 094,6 млн дол. США та 2 227,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 439 561,3 млн грн, 6 684,2 млн дол. США та 1 806,1 млн євро.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціонах 27 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 11 млрд грн в еквіваленті.

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