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В лютому енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання для понад 400 тисяч споживачів

Понеділок, 4 березня 2024, 16:15 - Артур Крижний

В лютому енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання для 426 тисяч родин після обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК".

Так, минулого місяця вдалося повернути живлення для:

  • 226 689 родин Дніпропетровщини.
  • 189 655 осель Донеччини, де не припиняються бойові дії.
  • 10 474 домівок киян.

Нагадаємо: 

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Раніше повідомлялося, що цієї зими російські окупанти щонайменше 40 разів атакували енергостанції ДТЕК.

ДТЕК
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