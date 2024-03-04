В лютому енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання для понад 400 тисяч споживачів
Понеділок, 4 березня 2024, 16:15 -
В лютому енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання для 426 тисяч родин після обстрілів російських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК".
Так, минулого місяця вдалося повернути живлення для:
- 226 689 родин Дніпропетровщини.
- 189 655 осель Донеччини, де не припиняються бойові дії.
- 10 474 домівок киян.
Нагадаємо:
Реклама:
Раніше повідомлялося, що цієї зими російські окупанти щонайменше 40 разів атакували енергостанції ДТЕК.
Реклама: