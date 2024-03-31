Постачальники нафти США проникають на ринки країн ОПЕК+
Експорт нафти з США встановив п'ять нових щомісячних рекордів відтоді, як західні країни почали запроваджувати санкції проти Росії у 2022 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
Рекордний видобуток нафти в США, що відбувається в той час, коли ОПЕК та її союзники обмежують власний видобуток допоміг американським виробникам закріпитися на зарубіжних ринках.
Американські постачальники, пробираються на ринки, де колись домінували ОПЕК та її союзники.
Наприклад, Індія - третій за величиною імпортер нафти і другий за величиною покупець після Китаю - є останнім ринком, який відчуває приплив американської нафти.
Згідно з даними компанії Kpler, що займається відстеженням поставок нафти до Індії, в березні поставки американської нафти до Індії зростуть до найвищого рівня майже за рік.
У той же час, імпорт російської нафти впав приблизно на 800 тис барелів на день з торішнього максимуму, як показує відстеження танкерів Bloomberg. Російські поставки можуть скоротитися ще більше, оскільки індійські нафтопереробні заводи більше не приймають вантажі з танкерів, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", який нещодавно потрапив під санкції США.
При цьому, Індійські нафтопереробники також припинили закупівлі у Венесуели напередодні закінчення терміну дії американських санкцій в середині наступного місяця. Ці поставки зараз досягнуть найгіршого рівня за рік.
Хоча американська нафта вже давно є світовим лідером за обсягами поставок, порушення енергетичних потоків після вторгнення Росії в Україну створило новий попит на американські барелі. Поставки до Європи та Азії різко зросли, перетворивши США на одного з найбільших світових експортерів.
Нагадаємо:
Ціни на нафту знижуються після повідомлення про те, що запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачі у світі, різко зросли.
Економічна правда