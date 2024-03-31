Постачальники нафти США проникають на ринки країн ОПЕК+

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Експорт нафти з США встановив п'ять нових щомісячних рекордів відтоді, як західні країни почали запроваджувати санкції проти Росії у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рекордний видобуток нафти в США, що відбувається в той час, коли ОПЕК та її союзники обмежують власний видобуток допоміг американським виробникам закріпитися на зарубіжних ринках.

Американські постачальники, пробираються на ринки, де колись домінували ОПЕК та її союзники.

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Наприклад, Індія - третій за величиною імпортер нафти і другий за величиною покупець після Китаю - є останнім ринком, який відчуває приплив американської нафти.

Згідно з даними компанії Kpler, що займається відстеженням поставок нафти до Індії, в березні поставки американської нафти до Індії зростуть до найвищого рівня майже за рік.

У той же час, імпорт російської нафти впав приблизно на 800 тис барелів на день з торішнього максимуму, як показує відстеження танкерів Bloomberg. Російські поставки можуть скоротитися ще більше, оскільки індійські нафтопереробні заводи більше не приймають вантажі з танкерів, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", який нещодавно потрапив під санкції США.

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При цьому, Індійські нафтопереробники також припинили закупівлі у Венесуели напередодні закінчення терміну дії американських санкцій в середині наступного місяця. Ці поставки зараз досягнуть найгіршого рівня за рік.

Хоча американська нафта вже давно є світовим лідером за обсягами поставок, порушення енергетичних потоків після вторгнення Росії в Україну створило новий попит на американські барелі. Поставки до Європи та Азії різко зросли, перетворивши США на одного з найбільших світових експортерів.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знижуються після повідомлення про те, що запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачі у світі, різко зросли.

Економічна правда



