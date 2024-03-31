Проєкт електричка між Києвом та Вишгород відкладено

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Сполучення електричкою в межах проєкту Kyiv City Express, яке анонсували у червні 2023 року, відкладене "Укрзалізницею" через відсутність сторони, яка б профінансувала проєкт.

Про це відомо з матеріалу The Village.

У червні 2023 повідомляли про те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури працює над створенням нового маршруту в рамках Kyiv City Express – Київ-Вишгород.

Однак через майже рік від анонсу проєкт так і не був реалізований.

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У матеріалі видання The Village, присвяченому київській електричці, зазначають, що проєкт було відкладено "через відсутність зацікавленої сторони, яка готова була би підтримати проєкт фінансово".

"Хто в цьому запуску має бути зацікавлена сторона? – Мабуть, Вишгород. Але, по-перше, ніякої ініціативи від них немає. По-друге, вони не готові брати участь у співфінансуванні цього проєкту. І головне, чи є потреба в таких перевезеннях? Сполучення з Вишгородом забезпечується автомобільним транспортом, зростання попиту не прогнозується. А там потрібні робити великі вкладення в інфраструктуру", - каже директор філії "Приміська пасажирська компанія" Олександр Болдов.

Нагадаємо:

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"Укрзалізниця" з 20 грудня запускає в Дніпрі оновлену систему приміського сполучення Dnipro City Express.

Економічна правда





