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За тиждень Нацбанк на міжбанку продав майже 700 мільйонів доларів

Понеділок, 25 березня 2024, 11:20 - Артур Крижний
Національний банк України минулого тижня на міжбанківському валютному ринку продав 680,9 млн доларів США.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 18 по 22 березня 2024 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 680,9 млн дол. США, а також купив 0,46 млн дол. США.

З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку 5,248 млрд дол. США та купив 71,83 млн дол. США.

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Економічна правда
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