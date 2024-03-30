Індія відновить обмеження на імпорт сонячних панелей

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Індія прагне посилити місцевого виробника, шляхом відновлення обмежень на імпорт сонячних панелей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індія з 1 квітня відновить обмеження на імпорт сонячних модулів після послаблення обмежень на рік, що стане полегшенням для вітчизняних виробників, які скаржилися на дешевші поставки з-за кордону.

Як зазначають, обмеження є частиною зусиль прем'єр-міністра Нарендри Моді, спрямованих на досягнення енергетичної незалежності шляхом заохочення місцевого виробництва сонячних панелей.

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На додаток до обов'язкового схвалення урядом постачальників модулів, країна ввела податки на імпорт обладнання для сонячної енергетики. Індія тимчасово послабила правила "затвердженого списку" рік тому, після того, як уряд зрозумів, що внутрішні потужності не можуть задовольнити попит, що призвело до річної перерви, яка спричинила потік імпорту з Китаю та В'єтнаму.

Нагадаємо:

Наступного місяця до Індії прибуде близько 7,6 млн барелів американської нафти, що є найвищим показником за останній рік на тлі посилення санкцій проти російської нафти.

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