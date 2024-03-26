Індія збільшує поставки американської нафти через посилення санкцій проти РФ

Наступного місяця до Індії прибуде близько 7,6 млн барелів американської нафти, що є найвищим показником за останній рік на тлі посилення санкцій проти російської нафти.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Індія, яка є третім у світі імпортером і споживачем нафти, прагне диверсифікувати свої поставки, оскільки нові санкції США проти РФ загрожують скоротити продаж російської нафти в Індію.

"Близько 7,6 млн барелів нафти, або 256 тис барелів на день (барелів на добу), прямували до Індії трьома дуже великими нафтовими судами та трьома суднами Suezmax, згідно з даними компанії Kpler, що займається відстеженням суден", – йдеться в повідомленні.

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Індія була найбільшим покупцем російської нафти минулого року після того, як інші групи відмовилися від закупівель після санкцій Заходу проти Москви за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Минулого місяця США посилили зусилля щодо скорочення торгівлі російською нафтою, додавши санкції проти державної судноплавної компанії "Совкомфлот".

За даними джерел видання, Індійська Reliance, оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу, не буде купувати російську нафту, завантажену на танкери, які експлуатує "Совкомфлот", після недавніх санкцій США.

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Крім того, більше індійських нафтопереробників планують уникати суден "Совкомфлоту", що може ускладнити імпорт російської нафти та залишити Росію з меншою кількістю збуту для свого флагманського продукту, повідомили джерела.

Економічна правда.