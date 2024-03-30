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У Львові на систему е-квитків було здійснено хакерську атаку - Міськрада

Субота, 30 березня 2024, 17:00 - Володимир Тунік-Фриз
 
ekvytok.lviv.ua

В ніч на 29 березня на систему е-квитка у Львові була здійснена хакерська атака, в результаті чого не працювали певні послуги.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Внаслідок атаки, у місті тимчасово був недоступний друк, поповнення та перевірка балансу єдиної транспортної карти Львова.

Наразі валідація карток та банківських карт у місцевому транспорті відбувається у штатному режимі, але оплата проїзду може проходити із затримкою.

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Інформацію про атаку було надано до кіберполіції.

Нагадаємо:

Львівщина офіційно стала першою областю, де у приміських та міжміських автобусах на всіх напрямках запрацювала безготівкова оплата за проїзд.

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