Перша область в Україні запустила безготівкову оплату у приміських і міжміських автобусах

Львівщина офіційно стала першою областю, де у приміських та міжміських автобусах на всіх напрямках запрацювала безготівкова оплата за проїзд.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На впровадження е-квитка область не витратили жодної копійки. Близько 40 млн гривень на втілення проєкту скерував інвестор – "Смарт-Тикет Технолоджи".

Партнером інвестора "Смарт-Тикет Технолоджи" є міжнародна платіжна компанія VISA, яка взяла на себе усі ризики, пов’язані із фінансовою складовою.

Реклама:

Обладнання для безготівкової оплати за проїзд встановили у всіх 1050 автобусах, які курсують на території Львівської області. Наразі триває перехідний період – у приміських та міжміських автобусах Львівщини можна розрахуватись і готівкою, і безготівково.

Єдиним незмінним завданням для громад залишилася компенсація вартості проїзду пільговим категоріям. Пільговики можуть користуватися громадським транспортом на тих умовах, що й раніше.

Щоб скористатися послугою, заходячи в автобус та виходячи з нього, потрібно прикласти до валідатора банківську картку чи будь-який пристрій з функцією NFC.

Реклама:

Таким чином пасажир платить виключно за ту відстань, яку проїхав.

Що дає запровадження е-квитка: