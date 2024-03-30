Meta не може затримати перегляд умов конфіденційності

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Meta Platforms не змогла переконати федеральний апеляційний суд США відкласти повторний розгляд справи про порушення конфіденційності в її підрозділі Facebook.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю Апеляційний суд округу Колумбія постановив, що компанія Meta не задовольнила вимоги щодо судової заборони на час розгляду апеляції за жодним з п'яти конституційних оскаржень.

Це рішення стало останньою поразкою Meta цього місяця в низці рішень щодо того, чи може ФТК відновити дію угоди про конфіденційність від 2020 року, яка стосувалася звинувачень у порушенні компанією умов після отримання штрафу в розмірі 5 мільярдів доларів у 2023 році.

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Окружний суддя США Рендольф Мосс 14 березня відхилив запит Meta на попередню судову заборону, постановивши, що якщо Федеральна торгова комісія (ФТК) має рацію у своєму твердженні, що Meta ставить під загрозу конфіденційність споживачів.

Центральне місце у запропонованих ФТК поправках займає заборона на використання даних неповнолітніх і розширення обмежень на технологію розпізнавання облич. Претензії, висунуті проти Meta, містять звинувачення в оманливій практиці щодо запевнень батьків про заходи захисту дітей.

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Компанія-власник Facebook та Instagram - Meta Platforms - оголосила, що користувачі Instagram та Threads тепер можуть обмежити політичний контент у своїх стрічках за допомогою нової функції.