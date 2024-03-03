Польща веде неформальні перемовини з ЄС щодо агросектору - польський заступник міністра

Заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна. Radio ZET

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна підтвердив, що повідомлення про переговори Польщі з Урсулою фон дер Ляєн на тему звільнення Польщі від деяких положень "Зеленої угоди" є правдою.

Про це Заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна повідомив у програмі "7 день тижня на радіо ZET", передає onet.

У відповіді на питання заступник міністра підтвердив що Польща веде неформальні переговори з Урсулою фон дер Ляєн про те, що деякі положення "Зеленого курсу" ЄС не повинні застосовуватися в Польщі, Що країна повинна мати виняток як великий сільськогосподарський ринок, який є найближчим до України.

Заступник міністра додав, що виняток з правил стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із Зеленого курсу, так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".

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"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про заходи ЄС, вони стануть спільною позицією Союзу. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів, дамби та мита в односторонньому порядку", - пояснив Анджей Шейна.

Він також додав, що під час польсько-українських консультацій, які відбудуться 28 березня, "тема проблеми на кордоні більше не існуватиме".

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Нагадаємо:

1 березня повідомляли, що Європейський Союз посилить контроль за дотриманням домовленостей перевізниками, які перевозять зерно з України. Це робиться для того, щоб заспокоїти невдоволення фермерів ЄС та сприяти вільній торгівлі, яка допомагає всьому блоку.