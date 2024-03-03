"Укрзалізниця" призначить додатковий потяг з Києва до Львова на вихідні

"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд №741/742 Київ - Львів на майбутні вихідні.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" на своєму каналі у Telegram.

Зазначають, що Відправка зі столиці відбуватиметься о 14:58, прибуття до Львова о 20:56, відправка в зворотному напрямку - о 08:05, прибуття до Києва - о 14:10.

Квитки вже можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

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В УЗ також повідомили, що свій перший рейс виконав новий поїзд №295/296 Харків - Дніпро.

Нагадаємо:

9 лютого "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту - поїзд 295/296 поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами

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