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МАГАТЕ зафіксувало звуки артилерії з території ЗАЕС

П'ятниця, 29 березня 2024, 14:09 - Анастасія Жарикова

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на тимчасово окупованій росіянами ЗАЕС, чули звуки вибухів безпосередньо на території станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Звуки вибухів, ймовірно, були від вихідного артилерійського вогню з майданчика станції. 

Також представники місії кілька разів чули постріли зі стрілецької зброї, на майданчику також спрацювала сигналізація повітряної тривоги. 

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З огляду на це запланований візит команди МАГАТЕ до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС було відкладено на пізніший час. 

Також в Агентстві зазначили, що досі не отримали доступ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки.

Нагадуємо:

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які працюють на Запорізькій АЕС, не можуть потрапити до всіх зон станції, щоб перевірити інформацію про присутності російської військової техніки в одному з машинних залів атомної станції.

ЗАЕС МАГАТЕ війна Енергоатом
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Економічна правда
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