Відзавтра і до 15 червня частково обмежать рух Північним мостом у Києві

На Північному мосту відзавтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

"Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту й утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст".

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Нагадаємо:

У Києві з 1 березня до 5 квітня перекриють рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки.