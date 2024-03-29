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Курс валют на 29 березня: офіційна гривня зміцнилась до євро

П'ятниця, 29 березня 2024, 10:57 - Анастасія Жарикова

На 29 березня Національний банк майже не змінив курс гривні до долара, але зміцнив національну валюту до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 39,2214 грн, євро – 42,3670 грн (напередодні долар - 39,2273 грн, євро – 42,4420 грн). 

На 10:25 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,63 – 39,43 грн проти котирувань у 37,85 – 39,59 грн напередодні. 

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На цей же час "чорний" курс євро становив 42,72– 42,93 грн проти курсу 42,76 – 42,96 грн за євро напередодні. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,05 - 39,5 грн (курс на 28 березня – 39,0 - 39,5 грн);
  • Євро – 42,3 - 42,95 грн (курс на 28 березня – 42,3 - 43,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,85 - 39,45 грн;
  • Ощадбанк – 39,15 - 39,65 грн;
  • Укрексімбанк – 39,0 - 39,6 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 39,53 грн за долар, monobank – 39,50 грн. 

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